Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий мешканець підірвав боєприпас біля автомобіля, в якому перебували жінки 48 та 31 років. Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.

Після вибуху чоловік залишив місце події, проте невдовзі поліцейські затримали його в іншому населеному пункті.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та походження боєприпасу.

Нагадаємо, на Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку. Трагедія сталася 21 листопада. За попередніми даними, підліток знайшов у помешканні гранату Ф-1 та привів її в дію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 37-річного вітчима госпіталізували у важкому стані, однак за кілька днів він помер у лікарні.