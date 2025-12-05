17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 15:40

Зґвалтував неповнолітню та втік у Німеччину: на Київщині судитимуть ґвалтівника

05 грудня 2025, 15:40
Ілюстративне фото
У Київській області будуть судити чоловіка, який зґвалтував неповнолітню. Він тікав від слідства, і ховався в Німеччині

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Влітку 2018 року чоловік із застосуванням фізичного насильства зґвалтував 17-річну дівчину. Правоохоронці оголосили йому про підозру, проте чоловік почав ховатися від слідства. У листопаді того ж року він втік до Німеччини.

У грудні 2025 року зловмисника екстрадували на територію України. Суд обрав запобіжний захід: тримання під вартою. Тепер йому загрожуватиме 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі столиці чоловік із ножем напав на 20-річну киянку, відібрав у неї прикраси та гроші, після чого вчинив сексуальне насильство та зґвалтував жінку.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Уряд схвалив нові контракти для військових: пропонують службу до 5 років і річні виплати
05 грудня 2025, 18:08
У Львові попрощались з убитим військовим ТЦК Юрієм Бондаренком
05 грудня 2025, 17:30
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
05 грудня 2025, 17:25
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві іномарки, загинула жінка
05 грудня 2025, 16:55
50 тисяч студентів старше 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок
05 грудня 2025, 16:44
Ізоляція населення: на окупованій території Запорізької області росіяни глушать VPN
05 грудня 2025, 16:25
Активістка Богуславець навмисно занизила у декларації вартість двох придбаних квартир у Києві, щоб приховати понад 2 млн грн
05 грудня 2025, 15:14
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
05 грудня 2025, 14:55
Гумористу Васі Байдаку відключили електроенергію за борги: як так сталось
05 грудня 2025, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
