Зґвалтував неповнолітню та втік у Німеччину: на Київщині судитимуть ґвалтівника

У Київській області будуть судити чоловіка, який зґвалтував неповнолітню. Він тікав від слідства, і ховався в Німеччині

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Влітку 2018 року чоловік із застосуванням фізичного насильства зґвалтував 17-річну дівчину. Правоохоронці оголосили йому про підозру, проте чоловік почав ховатися від слідства. У листопаді того ж року він втік до Німеччини.

У грудні 2025 року зловмисника екстрадували на територію України. Суд обрав запобіжний захід: тримання під вартою. Тепер йому загрожуватиме 12 років позбавлення волі.

