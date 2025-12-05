13:45  05 грудня
На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто: постраждали дві жінки
10:52  05 грудня
На Львівщині в ДТП травмувався 14-річний мотоцикліст
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 14:53

"Заробляли" на дитячій порнографії: повідомлено про підозру адміністраторам підпільної мережі

05 грудня 2025, 14:53
Фото: Прокуратура України
Прокурори повідомили про підозру двом особам, причетним до адміністрування розгалуженої мережі вебресурсів із забороненим контентом

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані створили та підтримували близько тисячі вебсторінок, на яких розміщувався контент, що містив зображення експлуатації дітей.

Основний організатор, мешканець Львова, керував серверами та орендував обладнання для функціонування всієї мережі з метою отримання прибутку.

Під час аналізу даних, вилучених із техніки першого підозрюваного, слідчі встановили спільника, який проживав у Київській області.

У рамках санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, носії інформації, криптогаманці, чорнові записи, готівку та транспортні засоби.

Знешкоджено близько тисячі онлайн-ресурсів, що використовувалися для розповсюдження забороненого контенту.

За скоєне передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.

Одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншого оголошено в міжнародний розшук. Тривають заходи щодо встановлення інших причетних осіб.

Нагадаємо, матір із Дніпра отримала 10 років за створення дитячого порно з власним сином.Протягом 2022-2024 років обвинувачена жінка спільно зі своїм старшим сином та знайомим займалися виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії.

