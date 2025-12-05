На Полтавщині легковик вилетів у кювет внаслідок ДТП: є постраждала

Фото: поліція

ДТП сталася 4 грудня близько 09:30 на автодорозі Полтава-Олександрія, поблизу села Лелюхівка Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Hyundai під керуванням 32-річного водія зіткнувся з автомобілем Chevrolet, яким керувала 42-річна водійка.

Внаслідок ДТП постраждала водійка Chevrolet. ЇЇ госпіталізували. Водієві Hyundai медики надали допомогу на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня на Одещині 23-річний водій легковика не пропустив мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення 16-річний мотоцикліст та його 15-річний пасажир загинули на місці.