Правоохоронці повідомили про підозру депутату Харківської міської ради, який перейшов на бік ворога

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру депутату Харківської міської ради від партії «Опозиційна платформа – за життя», який перейшов на бік ворога та поширював антиукраїнські наративи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Відомо, що на початку російської агресії він дав інтерв’ю російському телеканалу "Россия 24", де поширював пропагандистські тези, спрямовані на формування антиукраїнських настроїв. Експертиза підтвердила, що ці висловлювання мали ознаки інформаційного впливу, який шкодить суверенітету та безпеці України.

Також слідчі встановили, що депутат, як суб’єкт декларування, умисно не подав щорічні декларації за 2022–2024 роки, порушивши вимоги Закону України "Про запобігання корупції".

Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та умисному неподанні декларації суб’єктом декларування. Підозру вручили родичам депутата.

За скоєне колаборанту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на Харківщині судили колаборанта, який допомагав російським військовим. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.