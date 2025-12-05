17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 14:55

Гумористу Васі Байдаку відключили електроенергію за борги: як так сталось

05 грудня 2025, 14:55
Фото з відкритих джерел
Гуморист Вася Байдак зізнався, що йому відключили електроенергію. Виявилось, причина виявилась у боргах

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами гумориста, він дуже зайнятий робочими питаннями, і тому не приділяв належної уваги платіжкам за комунальні послуги. Згодом у нього борг накопичився до тої стадії, що йому просто відключили світло.

Зараз Василь Байдак уже погасив борг і навіть заплатив за повторне підключення. Тепер у гумориста знову є світло. Проте він розповів, що відбувалось це не дуже швидко: треба було трохи почекати.

"Світла у нас не було кілька днів. Хоча я вже й оплатив той борг, навіть заплатив за повторне підключення — виявилося, у них ще й така штука… Тому раджу всім платити за комуналку вчасно, бо потім стільки геморою буде з цим, я не раджу. Вирішили з дружиною, що краще за цим вдвох стежити, щоб нічого не забувати", - каже гуморист.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
