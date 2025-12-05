Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами гумориста, він дуже зайнятий робочими питаннями, і тому не приділяв належної уваги платіжкам за комунальні послуги. Згодом у нього борг накопичився до тої стадії, що йому просто відключили світло.

Зараз Василь Байдак уже погасив борг і навіть заплатив за повторне підключення. Тепер у гумориста знову є світло. Проте він розповів, що відбувалось це не дуже швидко: треба було трохи почекати.

"Світла у нас не було кілька днів. Хоча я вже й оплатив той борг, навіть заплатив за повторне підключення — виявилося, у них ще й така штука… Тому раджу всім платити за комуналку вчасно, бо потім стільки геморою буде з цим, я не раджу. Вирішили з дружиною, що краще за цим вдвох стежити, щоб нічого не забувати", - каже гуморист.

