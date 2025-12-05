Активістка Богуславець навмисно занизила у декларації вартість двох придбаних квартир у Києві, щоб приховати понад 2 млн грн

фото: Мартина Богуславець / Facebook

Фінансова декларація антикорупційної активістки Мартини Богуславець містить значні розбіжності між її доходами та задекларованою вартістю нерухомості

Про це свідчить аналіз даних із реєстру податкових декларацій за 2023–2024 роки, передає RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як відомо, у 2022 і 2024 роках вона придбала дві квартири у Києві та навмисне занизила у деклараціях їхню реальну ринкову вартість.

Так, в 2022 році Богуславець придбала квартиру площею 42,2 м² на проспекті Науки. Її ринкова ціна становить близько 1 млн 490 тисяч грн, але в декларації вказано лише 1 млн 78 тис. грн. Різниця – понад 400 тис. грн.

У 2024 році активістка купила ще одну квартиру площею 85,2 м² на вул. Заболотного. Експерти оцінюють її у понад 3 млн грн, але в декларації зазначено близько 1,3 млн грн – майже утричі менше.

Задекларованих доходів Богуславець теоретично достатньо для купівлі двох квартир, "але вона повинна була віддати всі свої заощадження, не їсти і не пити два роки, щоб придбати це житло".

Також занижена вартість нерухомості викликає серйозні запитання щодо прозорості її фінансових операцій та повноти декларування.

