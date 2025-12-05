17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 15:14

Активістка Богуславець навмисно занизила у декларації вартість двох придбаних квартир у Києві, щоб приховати понад 2 млн грн

05 грудня 2025, 15:14
фото: Мартина Богуславець / Facebook
Фінансова декларація антикорупційної активістки Мартини Богуславець містить значні розбіжності між її доходами та задекларованою вартістю нерухомості

Про це свідчить аналіз даних із реєстру податкових декларацій за 2023–2024 роки, передає RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як відомо, у 2022 і 2024 роках вона придбала дві квартири у Києві та навмисне занизила у деклараціях їхню реальну ринкову вартість.

Так, в 2022 році Богуславець придбала квартиру площею 42,2 м² на проспекті Науки. Її ринкова ціна становить близько 1 млн 490 тисяч грн, але в декларації вказано лише 1 млн 78 тис. грн. Різниця – понад 400 тис. грн.

У 2024 році активістка купила ще одну квартиру площею 85,2 м² на вул. Заболотного. Експерти оцінюють її у понад 3 млн грн, але в декларації зазначено близько 1,3 млн грн – майже утричі менше.

Задекларованих доходів Богуславець теоретично достатньо для купівлі двох квартир, "але вона повинна була віддати всі свої заощадження, не їсти і не пити два роки, щоб придбати це житло".

Також занижена вартість нерухомості викликає серйозні запитання щодо прозорості її фінансових операцій та повноти декларування.

Раніше ЗМІ повідомили про апартаменти родини Данила Гетманцева в Ніцці вартістю майже мільйон євро. Розкішне житло площею 142 квадратних метри розташоване на бульварі Віктора Гюго.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
