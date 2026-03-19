19 березня 2026, 14:53

На Дніпропетровщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю: п'ятеро підозрюваних

Фото: Прокуратура України
У Кривому Розі правоохоронці викрили організовану групу, яка понад рік незаконно виготовляла та збувала алкогольні напої

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Щомісячний прибуток від контрафактної продукції перевищував 500 тис. грн.

Підозрювані облаштували виробництво в орендованому цеху, розливали алкоголь у пластикову тару без марок акцизного податку та збували через місцеві торговельні точки.

Під час 35 обшуків вилучили понад 2 тис. літрів фальсифікату, обладнання для виготовлення та пакування, а також транспортний засіб. Експерти підтвердили, що продукція не відповідає державним стандартам і небезпечна для здоров'я.

Організатору та ще чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Ватажок групи перебуває під вартою, решта – під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували потужну мережу підпільного виготовлення та збуту алкоголю й сигарет. Орієнтовна вартість вилученого контрафакту складає понад 50 млн грн. 13 учасникам злочинної групи повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

підозра алкоголь Дніпропетровська область Кривий Ріг фальсифікат підпільний цех
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Україні головне не стати жертвою конфлікту на Близькому Сході
