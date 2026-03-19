На Дніпропетровщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю: п'ятеро підозрюваних

У Кривому Розі правоохоронці викрили організовану групу, яка понад рік незаконно виготовляла та збувала алкогольні напої

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Щомісячний прибуток від контрафактної продукції перевищував 500 тис. грн.

Підозрювані облаштували виробництво в орендованому цеху, розливали алкоголь у пластикову тару без марок акцизного податку та збували через місцеві торговельні точки.

Під час 35 обшуків вилучили понад 2 тис. літрів фальсифікату, обладнання для виготовлення та пакування, а також транспортний засіб. Експерти підтвердили, що продукція не відповідає державним стандартам і небезпечна для здоров'я.

Організатору та ще чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Ватажок групи перебуває під вартою, решта – під домашнім арештом.

