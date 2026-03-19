19 березня 2026, 15:45

На Київщині чоловік вмовив дівчат-підлітків вживати наркотики

Фото: Нацполіція
Місцевий житель Володарської громади звернувся до поліції, коли знайшов на вулиці дівчину. Візуально вона перебувала під дією невідомих речовин 

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, в Білій Церкві 34-річний чоловік зустрівся з дівчатами 15 та 17 років. Він переконав підлітків вживати разом із ним психотропні речовини.

Наступного дня вони вживали PVP у будинку у Володарській громаді. Під час куріння молодшій дівчинці стало погано, і вона вийшла на вулицю, де її побачив небайдужий перехожий.

Правоохоронці встановили і неповнолітніх жертв, і чоловіка, який схиляв їх до психотропів. Зараз дівчат госпіталізували. Чоловіку повідомили про підозру.

Нагадаємо, в столиці викрили чоловіків, які влаштували виготовлення наркотиків у квартирі. Під час обшуку правоохоронці знайшли лабораторне обладнання, інгредієнти для синтезу амфетаміну, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

діти наркотики Київська область
