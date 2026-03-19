17:05  19 березня
Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси
16:21  19 березня
Завтра в Україні потепліє до +14 градусів
15:27  19 березня
Киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру
UA | RU
UA | RU
19 березня 2026, 15:27

Киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру

Читайте также на русском языке
Резерв+ Ірини Харациді-Логінової. Суспільне Новини/Поліна Паламарчук
Читайте также
на русском языке

Киянка Ірина Харациді-Логінова кілька місяців намагається довести, що її незаконно внесли до реєстру військовозобов'язаних

Про це пише Суспільне Київ, передає RegioNews.

Жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти та добровільно не зверталася до Територіального центру комплектування (ТЦК).

Під час подачі звітності для Міністерства оборони Ірина помітила свої дані в системі. За словами жінки, у додатку Резерв+ її дані були записані неправдиво.

"Солдат, категорія обліку військовозобов'язаних клубів та бібліотек, художник. Я ж філолог", – розповіла вона.

Ірина Харациді-Логінова. Суспільне Новини/Поліна Паламарчук

Через кілька місяців Ірині зателефонували з Харківського ТЦК та повідомили, що її розшукують за нібито ухилення від мобілізації. Жінка оновила застосунок і виявила себе в розшуку, хоча не отримувала жодних повісток. У Києві у районному ТЦК їй відповіли, що даних про неї немає.

У Харківському ТЦК підтвердили, що частина інформації втрачена під час бойових дій у 2022 році, тому перевірити достовірність неможливо. У відповіді на запит зазначили: "На теперішній час відсутні правові підстави стосовно виключення Вас з військового обліку".

Начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий пояснив, що Резерв+ відображає дані з державного реєстру військовозобов'язаних, які потрапляють туди з паперових карток ТЦК або інших баз. Можливі помилки виникають під час ручного внесення даних.

Резерв+ Ірини Харациді-Логінової. Суспільне Новини/Поліна Паламарчук

Адвокатка Ірини Поліна Марченко зазначила, що внесення жінки до реєстру є безпідставним. Процедуру порушили на кількох етапах: не було фактичної повістки, ігнорували місце проживання та реєстрацію.

Юристи радять подавати скарги до районного або центрального ТЦК, а у разі відмови – звертатися до суду.

Цього тижня Ірину зняли з розшуку, але постановку на облік незаконною не визнали. Вона продовжує писати запити та скарги, щоб її виключили з реєстру.

Нагадаємо, Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

На сьогоднішній день в комітеті ВР з нацбезпеки і оборони немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ служать понад більш як 70 тисяч жінок. Понад 5 500 військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Харків розшук адвокат дані мобілізація ТЦК Резерв+ киянка
Всі новини »
