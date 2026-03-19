19 березня 2026, 15:15

Хотів "відкосити" від мобілізації: на Черкащині чоловік попався на хабарі в 3 тисячі доларів

19 березня 2026, 15:15
Ілюстративне фото
На Черкащині суд виніс вирок 32-річному чоловіку. Виявилось, що він намагався дати хабар, щоб ухилитися від мобілізації

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку минулого року чоловік намагався ухилитися від мобілізації. Тоді він звернувся до посередниці, яка переконувала його, що може вплинути на ТЦК. За цю "послугу" чоловік передав їй 3 тисячі доларів. За ці гроші йому обіцяли не призивати його на військову службу та дати відстрочку від мобілізації на шість місяців.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому дії жінки наразі розслідуються окремо в іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Україні головне не стати жертвою конфлікту на Близькому Сході
19 березня 2026, 17:28
Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси
19 березня 2026, 17:05
Нардепку з Тернопільщини, яка викидала гроші через паркан, засудили до 2 років позбавлення волі
19 березня 2026, 16:45
Завтра в Україні потепліє до +14 градусів
19 березня 2026, 16:21
На Київщині чоловік вмовив дівчат-підлітків вживати наркотики
19 березня 2026, 15:45
Киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру
19 березня 2026, 15:27
У Києві водолази-сапери вилучили уламки російської ракети з річки
19 березня 2026, 15:06
На Дніпропетровщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю: п'ятеро підозрюваних
19 березня 2026, 14:53
Закопали тіло немовляти на смітнику: на Вінниччині взяли під варту батьків
19 березня 2026, 14:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
