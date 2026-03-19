Хотів "відкосити" від мобілізації: на Черкащині чоловік попався на хабарі в 3 тисячі доларів

На Черкащині суд виніс вирок 32-річному чоловіку. Виявилось, що він намагався дати хабар, щоб ухилитися від мобілізації

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Влітку минулого року чоловік намагався ухилитися від мобілізації. Тоді він звернувся до посередниці, яка переконувала його, що може вплинути на ТЦК. За цю "послугу" чоловік передав їй 3 тисячі доларів. За ці гроші йому обіцяли не призивати його на військову службу та дати відстрочку від мобілізації на шість місяців.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому дії жінки наразі розслідуються окремо в іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.