17:05  19 березня
Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси
16:21  19 березня
Завтра в Україні потепліє до +14 градусів
15:27  19 березня
Киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру
UA | RU
UA | RU
19 березня 2026, 14:45

Закопали тіло немовляти на смітнику: на Вінниччині взяли під варту батьків

Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Вінниччині отримали підозру чоловік і жінка, через бездіяльність яких померла двомісячна дитина. Тіло немовляти батьки вивезли за межі населеного пункту та закопали поблизу сміттєзвалища

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Родина з Погребищенської громади перебувала на обліку соціальних служб через неналежні умови для проживання дітей. Через це в минулому трьох дітей з цієї родини вилучили.

Влітку минулого року чоловік та жінка пішли пити алкоголь, і через це на п'ять-шість години залишили немовля без догляду. Коли вони повернулись, дитина вже була мертва. Тоді вони вирішили не викликати медиків: вони вивезли тіло та закопали біля сміттєзвалища, після чого виїхали в іншу область.

Правоохоронці оперативно встановили їхнє місцеперебування та обставини події. Тіло дитини ексгумовано, призначено низку експертиз. Також взяли показання в старших дітей про умови проживання. Батьки отримали підозру. Їм інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Чоловікові також інкримінують катування дітей.

Тепер троє дітей перебувають у прийомній сім’ї. Прокуратура перевіряє дії служб, відповідальних за нагляд за родиною.

Наразі суд обрав чоловіку та жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині жінку, яка вбила новонароджену дитину, направили на лікування до психлікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти прокуратура Вінницька область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Україні головне не стати жертвою конфлікту на Близькому Сході
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »