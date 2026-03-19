Закопали тіло немовляти на смітнику: на Вінниччині взяли під варту батьків

На Вінниччині отримали підозру чоловік і жінка, через бездіяльність яких померла двомісячна дитина. Тіло немовляти батьки вивезли за межі населеного пункту та закопали поблизу сміттєзвалища

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Родина з Погребищенської громади перебувала на обліку соціальних служб через неналежні умови для проживання дітей. Через це в минулому трьох дітей з цієї родини вилучили.

Влітку минулого року чоловік та жінка пішли пити алкоголь, і через це на п'ять-шість години залишили немовля без догляду. Коли вони повернулись, дитина вже була мертва. Тоді вони вирішили не викликати медиків: вони вивезли тіло та закопали біля сміттєзвалища, після чого виїхали в іншу область.

Правоохоронці оперативно встановили їхнє місцеперебування та обставини події. Тіло дитини ексгумовано, призначено низку експертиз. Також взяли показання в старших дітей про умови проживання. Батьки отримали підозру. Їм інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Чоловікові також інкримінують катування дітей.

Тепер троє дітей перебувають у прийомній сім’ї. Прокуратура перевіряє дії служб, відповідальних за нагляд за родиною.

Наразі суд обрав чоловіку та жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

