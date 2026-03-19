У Києві водолази-сапери вилучили уламки російської ракети з річки

У Києві водолази-сапери вилучили з річки безпечні залишки російської ракети, якою нещодавно атакували столицю

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Залізяччя, приховане під товщею води – це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму", – наголосили рятувальники.

Спеціалісти наголошують: не наближайтеся до підозрілих предметів, не чіпайте їх і одразу повідомляйте про знахідку за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, на Тернопільщині в полі знайшли залишки ракети Х-101 із двома бойовими частинами. Експерти припускають, що ракету збили сили ППО, а її уламки стали помітними лише зараз, коли зійшов сніг. Піротехніки ДСНС вилучили небезпечні елементи та знешкодили їх.