Головком Сирський, який днями стане пенсіонером, відмовляється йти у відставку

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Головком Олександр Сирський відкинув будь-які натяки на те, що піде у відставку через свій вік. Він майже не спить і відтискається 100 разів за один підхід

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю Washington Post, передає RegioNews.

Цього тижня, 26 липня, йому виповниться 60 років. Відтак він досягне пенсійного віку.

"Він все ще може зробити 100 віджимань без перерви, сказав він. І це попри повідомлення його помічників про те, що він рідко — якщо взагалі колись спить", — йдеться в повідомленні.

Сирський також пояснив, що його мотивує "розуміння особистої ролі в процесі захисту населення, і він має робити більше та краще".

За даними журналістів WP, своє 60-річчя Сирський планує відзначити на передовій. Сам головком жартома сказав, що "це залежить від Бога і від його президента".