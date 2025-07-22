У ЗСУ пояснили, навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Працівники ТЦК відвідують масові заходи, щоб залучити якнайбільше людей до війська

Про це заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка, повідомляє RegioNews із посиланням на День.LIVE.

"Нам треба туди прийти, тут проагітувати, роздатковий матеріал зробити, провести вікторину, по тактичній медицині провести заняття", - розповів він.

За його словами, центри рекрутингу працюють, виходячи, на масові заходи - музичні фестивалі, бізнесові виставки тощо.

"Це також є мобільна робота, тому що рекрутер чи працівник ТЦК він виходить, щоб залучати більше людей", - повідомив Швайка.

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада.