06:45  21 травня
Сили оборони отримали нові дрони на оптоволокні Хижак REBOFF
03:35  21 травня
В Україні подорожчало вершкове масло: скільки тепер коштує пачка
03:15  21 травня
На Закарпатті батьки посадили на ланцюг і спалили 10-річну дитину: як їх покарав суд
UA | RU
UA | RU
21 травня 2025, 10:20

Комбат 47-ї бригади пояснив, чому публічно розкритикував військове командування ЗСУ

21 травня 2025, 10:20
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/a.shyrshyn
Читайте также
на русском языке

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що звинуватив військове командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які проігнорували

Про це Олександр Ширшин повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За його словами, виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, він зіштовхнувся із задачами, які, "за всіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу ймовірність невиправданих втрат".

Він запевнив, що це ставалося неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. Водночас із боку батальйона і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.

"Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади). Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості", — повідомив Олександр Ширшин.

Водночас комбат ніколи не вимагав відставки Головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, "бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині".

"Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів", — заявив військовий.

Пряма мова:

"Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах.

Ніколи жодним чином не прагнув нагород, тим більше не вислуговувався заради них. Не добивався звань чи посад. Лише виконував свою роботу на тому місці, де був, чесно і сумлінно, наскільки цього дозволяли мої знання та навички.

Мій батальйон завжди був на складних ділянках. Ніколи не нили. Зціпивши зуби працювали попри всі проблеми і труднощі. Нашу роботу і результати неодноразово висвітлювали ЗМІ, президент в своїх зверненнях, тощо.

Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху з словами: "Хлопці! Мені було за честь з вами воювати!”, мої хоробрі екіпажі — найкращі — заїжджали в тил під*рам, знищували танки і броню, отримували поранення, підривалися, вставали в стрій і повторювали, мінометники на позиціях стримували під*рів, які заїхали в наш тил, паралельно прикриваючи піхоту на передньому краю.

Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, птв, кулеметники, медпункт, розвідка, тил — кожен був долучений як по своїм напрямкам, так і в якості піхоти. Несли втрати, оплакували побратимів, збирали волю в кулак і мстилися. Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази".

Олександр Ширшин додав, що в останні кілька місяців у нього склалося враження, що бійців просто намагаються "стерти".

"Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно", — пояснив комбат "Маґури".

Військовий наголосив, що попри його заяву, ніхто з його бійців "не знявся, не залишив позиції, й наразі продовжують виконувати нові завдання поки ще під його управлінням".

"На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", — резюмував Олександр Ширшин.

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт із проханням усунути його з посади. Військовий звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданих втратах особового складу на Курщині.

Читайте також: Заява комбата 47 ОМБр: знак протесту проти некомпетентних рішень командування ЗСУ на Курщині

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ЗСУ критика командування Олександр Ширшин комбат 47 ОМБр Маґура
Трагедія на Сумщині: під час ракетного удару загинуло 6 нацгвардійців
21 травня 2025, 08:44
Від початку року РФ втратила 185 тисяч солдат, — Сирський
21 травня 2025, 06:10
Зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ
20 травня 2025, 11:35
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Удар по Сумах: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу
21 травня 2025, 11:15
В Одесі поліцейські викрили майстра-афериста, який виманив у людей понад 25 тис. грн
21 травня 2025, 11:10
На Буковині прикордонники за допомогою фотопастки затримали порушників, які намагались втекти до Румунії
21 травня 2025, 10:59
Спалах гепатиту А в Києві: фахівці виявили ймовірну причину
21 травня 2025, 10:51
Росіяни скинули вибухівку на селище під Херсоном: поранені 5 цивільних
21 травня 2025, 10:50
В Одесі 62-річна жінка вдарила ножем знайомого свого сина
21 травня 2025, 10:46
ДБР затримало військового з Києва, який за 50 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон
21 травня 2025, 10:34
За минулу добу на дорогах Львівщини сталось майже 50 ДТП
21 травня 2025, 10:25
У жителя Дніпропетровщини знайшли пістолет, 5 гранат та понад 300 патронів
21 травня 2025, 10:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Максим Жорін
Тарас Загородній
Віктор Андрусів
Всі блоги »