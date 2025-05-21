Комбат 47-ї бригади пояснив, чому публічно розкритикував військове командування ЗСУ

фото: facebook.com/a.shyrshyn

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що звинуватив військове командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які проігнорували

Про це Олександр Ширшин повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За його словами, виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, він зіштовхнувся із задачами, які, "за всіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу ймовірність невиправданих втрат".

Він запевнив, що це ставалося неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. Водночас із боку батальйона і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.

"Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади). Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості", — повідомив Олександр Ширшин.

Водночас комбат ніколи не вимагав відставки Головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, "бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині".

"Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів", — заявив військовий.

Пряма мова:

"Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах.

Ніколи жодним чином не прагнув нагород, тим більше не вислуговувався заради них. Не добивався звань чи посад. Лише виконував свою роботу на тому місці, де був, чесно і сумлінно, наскільки цього дозволяли мої знання та навички.

Мій батальйон завжди був на складних ділянках. Ніколи не нили. Зціпивши зуби працювали попри всі проблеми і труднощі. Нашу роботу і результати неодноразово висвітлювали ЗМІ, президент в своїх зверненнях, тощо.

Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху з словами: "Хлопці! Мені було за честь з вами воювати!”, мої хоробрі екіпажі — найкращі — заїжджали в тил під*рам, знищували танки і броню, отримували поранення, підривалися, вставали в стрій і повторювали, мінометники на позиціях стримували під*рів, які заїхали в наш тил, паралельно прикриваючи піхоту на передньому краю.

Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, птв, кулеметники, медпункт, розвідка, тил — кожен був долучений як по своїм напрямкам, так і в якості піхоти. Несли втрати, оплакували побратимів, збирали волю в кулак і мстилися. Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази".

Олександр Ширшин додав, що в останні кілька місяців у нього склалося враження, що бійців просто намагаються "стерти".

"Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно", — пояснив комбат "Маґури".

Військовий наголосив, що попри його заяву, ніхто з його бійців "не знявся, не залишив позиції, й наразі продовжують виконувати нові завдання поки ще під його управлінням".

"На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", — резюмував Олександр Ширшин.

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт із проханням усунути його з посади. Військовий звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданих втратах особового складу на Курщині.

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