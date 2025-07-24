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24 июля 2025, 00:35

Главком Сырский, который на днях станет пенсионером, отказывается уходить в отставку

24 июля 2025, 00:35
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фото: t.me/osirskiy
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Главком Александр Сырский отверг любые намеки на то, что уйдет в отставку из-за своего возраста. Он почти не спит и отжимается 100 раз за один подход

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью Washington Post, передает RegioNews.

На этой неделе, 26 июля, ему исполнится 60 лет. Следовательно, он достигнет пенсионного возраста.

"Он все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва, сказал он. И это, несмотря на сообщения его помощников о том, что он редко — если вообще когда-нибудь спит", — говорится в сообщении.

Сырский также пояснил, что его мотивирует "понимание личной роли в процессе защиты населения, и он должен делать больше и лучше".

По данным журналистов WP, свое 60-летие Сырский планирует отметить на передовой. Сам главком в шутку сказал, что "это зависит от Бога и от его президента".

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал публичную критику со стороны комбата 47-й бригады Александра Ширшина, заявившего о нецелесообразных боевых задачах на Курщине.

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