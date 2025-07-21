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21 липня 2025, 16:04

Новий командувач Сухопутних військ назвав ключові завдання на посаді

21 липня 2025, 16:04
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фото: Сухопутні війська
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Новий командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадій Шаповалов заявив, що одними з його завдань на посаді буде генерація військ та розвиток спектра безпілотних систем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сухопутні війська.

"Одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ", - наголосив командувач.

Також він заявив, що добре знайомий з проблемами та викликами, з якими щодня стикаються Сухопутні війська.

На думку Шаповалова, майбутнє України залежить від того, що зараз відбувається на фронті, тому всі зусилля мають бути спрямовані на збереження самого факту існування держави.

Нагадаємо, наприкінці червня Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача. Зокрема призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.

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