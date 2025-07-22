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22 липня 2025, 09:50

Замість тюрми — на фронт: скільки засуджених вступили до ЗСУ

22 липня 2025, 09:50
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Майже 9,5 тисячі засуджених українців стали добровольцями й наразі виконують бойові завдання на фронті, зокрема на передовій. Серед них — 100 жінок, які також проходять службу в лавах Збройних сил України

Про це повідомила Державна кримінально-виконавча служба України (ДКВС), передає RegioNews.

Жінок-засуджених, які вступили до ЗСУ, переважно залучають до роботи в підрозділах зв'язку, логістики та медичного забезпечення.

У ДКВС також оприлюднили статистику щодо категорій злочинів, за які відбували покарання ці добровольці:

  • 55% — за майнові злочини,
  • 11% — за правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотиків,
  • 9% — за нанесення тілесних ушкоджень,
  • 6% — після ДТП із потерпілими,
  • 6% — за вбивства.

Наразі ці люди проходять службу на різних ділянках фронту, виконуючи бойові завдання у складі ЗСУ.

Нагадаємо, торік у травні Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, який дає змогу деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Вони можуть це зробити тільки після рішення суду і добровільно.

Мобілізувати не можуть засуджених за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки тощо.

У Міноборони пояснили, що ув'язнені українці, яких мобілізують до армії, служитимуть у спеціальних підрозділах. Водночас рішення про мобілізацію конкретного засудженого залежатиме від багатьох факторів.

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