Сирський відреагував на заяву комбата 47-ї бригади щодо недоцільності Курської операції
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував публічну критику з боку комбата 47-ї бригади Олександра Ширшина, який заявив про недоцільні бойові задачі на Курщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на slidstvo.info.
Під час розмови з журналістами Сирський зауважив, що комбат перебував у відпустці за кордоном, і командування було готове до контакту з ним.
Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло
Нагадаємо, комбат 47-ї бригади пояснив, чому публічно розкритикував військове командування ЗСУ.
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