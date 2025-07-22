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Про це йдеться в дописі народної депутатки Юлії Клименко у Facebook, передає RegioNews.

Вона заявила, що за час президентства Володимира Зеленського не було випадків, коли закон підписували настільки оперативно - навіть у випадках із важливими для держави військовими чи євроінтеграційними ініціативами.

За словами Клименко, документ, який, на її думку, "знищує незалежність НАБУ і САП", ухвалили із порушеннями процедури. Вона також додала, що при цьому понад 45 законопроєктів, вже підтриманих Парламентом, місяцями залишаються без підпису в Офісі президента.

Депутатка вважає, що влада діє у власних інтересах, а не з міркувань державної доцільності. Поспішність із підписанням закону №12414, на її думку, свідчить про пріоритетність особистих або політичних мотивів над питаннями оборони та міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП.