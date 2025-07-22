17:50  22 липня
У Києві через сильний вітер упав будівельний кран
16:24  22 липня
Завтра в Україні очікуються грози, а подекуди спека до +35
15:29  22 липня
На Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною
UA | RU
UA | RU
22 липня 2025, 19:01

Зеленський ще жодного разу не підписував закони так швидко, як про НАБУ і САП, - нардепка Клименко

22 липня 2025, 19:01
Читайте также на русском языке
фото: Telegram/Залізний нардеп
Читайте также
на русском языке

Народна депутатка Юлія Клименко розкритикувала швидке підписання закону №12414, який стосується змін у роботі антикорупційних органів

Про це йдеться в дописі народної депутатки Юлії Клименко у Facebook, передає RegioNews.

Вона заявила, що за час президентства Володимира Зеленського не було випадків, коли закон підписували настільки оперативно - навіть у випадках із важливими для держави військовими чи євроінтеграційними ініціативами.

За словами Клименко, документ, який, на її думку, "знищує незалежність НАБУ і САП", ухвалили із порушеннями процедури. Вона також додала, що при цьому понад 45 законопроєктів, вже підтриманих Парламентом, місяцями залишаються без підпису в Офісі президента.

Депутатка вважає, що влада діє у власних інтересах, а не з міркувань державної доцільності. Поспішність із підписанням закону №12414, на її думку, свідчить про пріоритетність особистих або політичних мотивів над питаннями оборони та міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зеленський Володимир Верховна Рада закон САП НАБУ ліквідація
Рада підтримала законопроєкт про нові строки для стратегічного планування: що він змінює для фінансування відновлення й розвитку громад
22 липня 2025, 14:49
НАБУ і САП закликають Зеленського не підписувати скандальний закон
22 липня 2025, 14:40
Рішення ВР викликало занепокоєння: у ЄС нагадали про умови фіндопомоги Україні
22 липня 2025, 14:12
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Одна з країн ЄС закликала своїх громадян покинути РФ
22 липня 2025, 18:59
Ми зараз перебуваємо на важливій історичній розвилці
22 липня 2025, 18:45
Через російський удар частина Сумської області залишилась без світла
22 липня 2025, 18:44
У Дніпропетровській області через обстріли пошкоджено будинки та соціальний заклад
22 липня 2025, 18:41
У відомому ресторані Львова виявили численні порушення
22 липня 2025, 18:24
У Києві після зливи затопило головну площу країни - Майдан Незалежності
22 липня 2025, 18:16
На Київщині викрили підпільну нафтобазу з неякісним пальним - вилучено майна на 26 млн грн
22 липня 2025, 17:53
У Києві через сильний вітер упав будівельний кран
22 липня 2025, 17:50
На Рівненщині під виглядом "гуманітарки" через кордон завезли понад 10 автівок на 2 млн грн
22 липня 2025, 17:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »