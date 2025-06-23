Нічний обстріл України: реакція президента Зеленського

фото: ДСНС України

У ніч на 23 червня Росія здійснила цинічний напад на українські міста та громади, використовуючи російсько-іранські "шахеди" та ракети

Про це президент Володимир Зеленський написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, після ударів по об'єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви – російське керівництво демонстративно засуджувало "ракетно-бомбові" кроки.

"Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад.", – зазначив глава держави.

Наразі рятувальники наразі розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно. Під час обстрілу було пошкоджено об’єкти в чотирьох областях.

"Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі. І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Повідомлялося про 4 загиблих та 10 поранених.

Згодом кількість жертв у Києві зросла до шести.

Окрім того, внаслідок російської масованої атаки у Солом’янському районі Києва згоріла будівля спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російська армія атакувала Україну 368 засобами повітряного нападу.