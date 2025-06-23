Масований удар по Києву: згоріла будівля спорткомплексу КПІ

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Внаслідок російської масованої атаки в ніч на 23 червня у Солом’янському районі Києва згоріла будівля спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Зазначається, що інфраструктурний об’єкт зазнав серйозних пошкоджень. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків.

"Попередньо — без жертв, але інфраструктура зазнала суттєвих руйнувань", ― йдеться в повідомленні.

З відкритих джерел відомо, що спорткомплекс КПІ включає два басейни (великий, навчальний), тир для кульової стрільби, великий стадіон, футбольне поле із штучним покриттям і тренувальне поле для гри у регбі, Скеледром КПІскала та вісім спортивних залів:

зал аеробіки;

зал боротьби та боксу;

зал ЛФК;

зал спортивної гімнастики (стрибки на батуті, акробатика);

зал підготовки до плавання;

зал важкої атлетики;

тренажерний зал;

ігровий зал.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Повідомлялося про 4 загиблих та 10 поранених.