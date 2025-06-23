Масований удар по Києву: згоріла будівля спорткомплексу КПІ
Внаслідок російської масованої атаки в ніч на 23 червня у Солом’янському районі Києва згоріла будівля спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського
Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.
Зазначається, що інфраструктурний об’єкт зазнав серйозних пошкоджень. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків.
"Попередньо — без жертв, але інфраструктура зазнала суттєвих руйнувань", ― йдеться в повідомленні.
З відкритих джерел відомо, що спорткомплекс КПІ включає два басейни (великий, навчальний), тир для кульової стрільби, великий стадіон, футбольне поле із штучним покриттям і тренувальне поле для гри у регбі, Скеледром КПІскала та вісім спортивних залів:
- зал аеробіки;
- зал боротьби та боксу;
- зал ЛФК;
- зал спортивної гімнастики (стрибки на батуті, акробатика);
- зал підготовки до плавання;
- зал важкої атлетики;
- тренажерний зал;
- ігровий зал.
Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Повідомлялося про 4 загиблих та 10 поранених.
Згодом кількість жертв у Києві зросла до п'яти, ще 19 людей постраждали.