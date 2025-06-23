Російські війська вдарили по Бериславу: загинув цивільний

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Сьогодні вранці російські загарбники вкотре завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Через атаку ворожого БпЛА загинув мирний житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 05:30 російські військові атакували дроном одну з вулиць у Бериславі.

"Внаслідок чого травми, несумісні з життям, отримав 46-річний чоловік. Під час обстрілу він перебував на вулиці", – йдеться в повідомленні.

За фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини, триває досудове розслідування.