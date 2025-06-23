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23 июня 2025, 11:23

Ночной обстрел Украины: реакция президента Зеленского

23 июня 2025, 11:23
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фото: ГСЧС Украины
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В ночь на 23 июня Россия совершила циничное нападение на украинские города и общины, используя российско-иранские "шахеды" и ракеты

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, после ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы – российское руководство демонстративно осуждало "ракетно-бомбовые" шаги.

"Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин", - отметил глава государства.

Сейчас спасатели разбирают завалы и оказывают помощь повсюду, где нужно. При обстреле были повреждены объекты в четырех областях.

"Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все. И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", – заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты Сообщалось о 4 погибших и 10 раненых.

Впоследствии количество жертв в Киеве выросло до шести.

Кроме того, в результате российской массированной атаки в Соломенском районе Киева сгорело здание спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Ранее сообщалось, что в эту ночь российская армия атаковала Украину 368 средствами воздушного нападения.

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