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23 червня 2025, 09:55

Армія РФ обстріляла 34 населені пункти Сумщини: зафіксовано майже 70 атак

23 червня 2025, 09:55
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ілюстративне фото: Суспільне Суми
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Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби. Також окупанти здійснили удари РСЗВ, FPV-дронами, БпЛА по території області.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Повітряна тривога в області тривала 12 годин 50 хвилин.

Нагадаємо, протягом 22 червня російські окупанти завдали 458 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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