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23 червня 2025, 07:03

Нічна атака на Київ: є загиблі та поранені, серед врятованих — діти й вагітна

23 червня 2025, 07:03
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фото: ДСНС України
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У ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Ворожі снаряди влучили в житлові райони, лікарні та об'єкти спортивної інфраструктури.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони Києва.

Найтяжчі наслідки — у Шевченківському районі, де повністю зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, ще 10 поранених вдалося врятувати — серед них вагітна жінка та двоє дітей.

Після атаки у дворі будинку спалахнули автомобілі.

У Солом'янському районі рятувальники загасили пожежу на даху бізнес-центру. В іншій локації — гасіння пожежі в чотириповерховій офісній будівлі площею 800 кв. м триває.

Також зафіксовані численні загоряння на відкритих територіях, спричинені уламками збитих БпЛА. Є пошкодження нежитлових будівель.

Триває розбір завалів у Шевченківському районі. За попередніми даними, під руїнами можуть залишатися люди. Усім постраждалим надають медичну та психологічну допомогу.

До ліквідації наслідків залучені всі служби — ДСНС, поліція, медики та комунальні підрозділи.

Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у неділю, 22 червня, окупаційні війська РФ завдали ракетного удару по місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу поранені троє людей, серед яких двоє дітей.

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Київ пожежа загиблі ДСНС діти БПЛА атака російська армія ракета поранені вагітна жінка
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