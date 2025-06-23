Сили ППО знешкодили вночі 354 повітряні цілі з 368

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У ніч на 23 червня російська армія атакувала Україну 368 засобами повітряного нападу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, щоокупанти запустили:

352 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 ;

5 крилатих ракет Іскандер-К .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені.

Основний напрямок удару – столиця України. Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

Нагадаємо, за офіційними даними, кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Київ зросла до шести. Ще понад 16 постраждали, серед них – 15-річна дівчина.