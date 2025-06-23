Удар по Києву: вже 6 загиблих, серед постраждалих – 15-річна дівчина

фото: ДСНС Києва

Сьогодні вночі, 23 червня, Київ зазнав масованої атаки ворога з використанням ракет та безпілотних літальних апаратів. За офіційними даними, станом на ранок 08:30 зафіксовано шість загиблих та понад 16 постраждалих, серед яких 15-річна дівчина

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що у Шевченківському районі ворог зруйнував один із під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку. Триває рятувальна операція, оскільки під завалами можуть залишатися люди. Вибухова хвиля пошкодила вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли припарковані поруч автомобілі, а також пошкоджено вікна у ще семи будинках району.

У Святошинському районі постраждали офісні приміщення, заклад харчування та торговельні павільйони біля однієї зі станцій метро.

У Солом'янському та Голосіївському районах зазнали руйнувань бізнес-центри та автомобілі.

В Подільському районі вибито вікна у житлових багатоповерхівках, а у Дарницькому — пошкоджено приватний будинок.

Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються.

Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Повідомлялося про 4 загиблих та 10 поранених.

Згодом кількість жертв у Києві зросла до п'яти , а також було відомо про 19 постраждалих.

Окрім того, внаслідок російської масованої атаки у Солом’янському районі Києва згоріла будівля спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.