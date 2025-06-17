Росіяни атакували Київщину: поранено жінку, спалахнули пожежі

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Ворог продовжує масовану атаку на Київську область, застосовуючи ударні безпілотники та ракети. У ніч на 17 червня під вогнем опинилися мирні населені пункти регіону

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї діагностовано різану рану правого плеча.

Також повідомляється про пошкодження приватного житлового будинку — у будівлі вибито вікна внаслідок вибухової хвилі.

У Броварському районі ворожий удар спричинив пожежу: загорівся дах приватного будинку. Крім того, зафіксовано загорання господарської будівлі на території одного з підприємств.

Нагадаємо, цієї ночі, 17 червня, ворог здійсни комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістику. У місті значні руйнування. За даними КМВА, відомо про 14 загиблих та 40 постраждалих.