Глава МВД назвал количество погибших и пострадавших из-за атак россиян

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В результате ночной массированной атаки России на территории Украины пострадали 139 человек, из них 15 – погибли

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, это одна из самых мощных атак за время полномасштабной войны.

Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому количество пострадавших может измениться.

Напомним, в ночь на 17 июня россияне атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения. Основное направление удара – город Киев. Оккупанты также обстреляли Одессу и Киевщину.