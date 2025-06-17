Глава МВД назвал количество погибших и пострадавших из-за атак россиян
В результате ночной массированной атаки России на территории Украины пострадали 139 человек, из них 15 – погибли
Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.
По его словам, это одна из самых мощных атак за время полномасштабной войны.
Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому количество пострадавших может измениться.
Напомним, в ночь на 17 июня россияне атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения. Основное направление удара – город Киев. Оккупанты также обстреляли Одессу и Киевщину.
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