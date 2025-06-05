Голові АМКУ Павлу Кириленку повідомили про нову підозру
НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, Павло Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.
Йдеться про:
- 6 квартир у Києві та Ужгороді;
- житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
- 2 гаражні бокси;
- 6 паркомісць;
- 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль BMW X3.
Нагадаємо, 14 серпня 2024 року Національне антикорупційне бюро повідомило голова АМКУ Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн.
За версією слідства, за час роботи головою Донецької ОДА (2020–2023 роки), Кириленко набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.
Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили розслідування, у якому заявили, що родина голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) та колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри, однак це зайняло майже 2 тижні.
Заставу в розмірі 30 мільйонів гривень за посадовця внесла компанія Едуарда Мкртчана.