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05 червня 2025, 13:48

Голові АМКУ Павлу Кириленку повідомили про нову підозру

05 червня 2025, 13:48
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фото: з відкритих джерел
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НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, Павло Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль BMW X3.

Нагадаємо, 14 серпня 2024 року Національне антикорупційне бюро повідомило голова АМКУ Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн.

За версією слідства, за час роботи головою Донецької ОДА (2020–2023 роки), Кириленко набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили розслідування, у якому заявили, що родина голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) та колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри, однак це зайняло майже 2 тижні.

Заставу в розмірі 30 мільйонів гривень за посадовця внесла компанія Едуарда Мкртчана.

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