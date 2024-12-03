Міністерство, яке очолив Чернишов, створять на базі іншого відомства: у Кабміні пояснили

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Нове Міністерство національної єдності, яке сьогодні очолив Олексій Чернишов, не будуть створювати, воно з’явиться шляхом реорганізації Мінреінтеграції

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України", - пояснив голова уряду.

Шмигаль запевнив, що це "інституційне посилення" сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну.

Голова уряду також додав, що Чернишов на новій посаді уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Також Чернишов зараз керує компанією Нафтогаз.

Раніше "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому оприлюднила докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК "Нафтогаз України" та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Також раніше повідомлялося, що НАБУ провело низку обшуків у чиновників, яких пов'язують з нинішнім очільником НАК "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, у справі про корупцію у Мінрегіоні. Зокрема, слідчі дії проводилися у члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка.