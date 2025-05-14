В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО

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Іспанські правоохоронці 14 травня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, який в Україні фігурує у справі про завдання державі збитків на 17 мільйонів гривень

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

У відомстві не називають імені затриманого. Однак "Громадське" з посиланням на джерело у правоохоронних органах зазначає, що йдеться про Олега Гладковського.

Нині в Іспанії вирішують питання щодо екстрадиції затриманого до України.

У САП нагадали, що колишній посадовець РНБО скористався своїм службовим становищем не в інтересах держави, а для того, щоб допомогти отримати вигоду компанії, у якій він та його родичі мають частку — ПАТ "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 року Гладковському було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У листопаді 2023 року експосадовець РНБО виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

Нагадаємо, у 2023 році Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про арешт Ігоря Гладковського, сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського у справі про розкрадання 13 млн гривень "Укрспецекспорту".

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