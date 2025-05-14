08:25  14 травня
У Києві чоловік вчинив стрілянину в готелі
05:05  14 травня
$30 тисяч за продаж немовля в Сумах: горе-матері обрали запобіжний захід
03:50  14 травня
В Україні продовжують зростати ціни на продукти: що стало дорожче
UA | RU
UA | RU
14 травня 2025, 12:13

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО

14 травня 2025, 12:13
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Іспанські правоохоронці 14 травня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, який в Україні фігурує у справі про завдання державі збитків на 17 мільйонів гривень

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

У відомстві не називають імені затриманого. Однак "Громадське" з посиланням на джерело у правоохоронних органах зазначає, що йдеться про Олега Гладковського.

Нині в Іспанії вирішують питання щодо екстрадиції затриманого до України.

У САП нагадали, що колишній посадовець РНБО скористався своїм службовим становищем не в інтересах держави, а для того, щоб допомогти отримати вигоду компанії, у якій він та його родичі мають частку — ПАТ "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 року Гладковському було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У листопаді 2023 року експосадовець РНБО виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

Нагадаємо, у 2023 році Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про арешт Ігоря Гладковського, сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського у справі про розкрадання 13 млн гривень "Укрспецекспорту".

Читайте також: Родина ексзаступника секретаря РНБО будує віллу в курортному регіоні Іспанії, – "Схеми"

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
САП РНБО Іспанія Олег Гладковський корупціонери
САП і НАБУ пояснили, чому не коментують обшуки у посадовців Нацгвардії
12 травня 2025, 13:58
Ресторани, "Бентлі" та вілла: ЗМІ дізналися подробиці розкішного життя в Іспанії бізнесмена Ігоря Фельдштейна
01 квітня 2025, 10:00
Корупція у Київській міськраді: у фігурантів справи виявили ​понад 6,4 млн доларів та 630 тисяч євро
10 лютого 2025, 18:50
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А
14 травня 2025, 12:39
На Харківщині чоловік допомагав за 9500 доларів отримати "бронювання" від армії
14 травня 2025, 12:39
Прикордонники показали, яка погода зараз у Карпатах
14 травня 2025, 12:29
На Вінниччині вчителька географії за 16 000 доларів переправляла чоловіків за кордон
14 травня 2025, 12:21
За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 росіян, знищили танки, арту та системи ППО
14 травня 2025, 12:20
Поліція розшукує очевидців смертельної ДТП, яка трапилася на Тернопільщині
14 травня 2025, 11:46
Замах на фермера: депутат Полтавської облради Дядик залишиться під вартою
14 травня 2025, 11:42
Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
14 травня 2025, 11:40
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який за 8000 доларів вивозив чоловіків до Білорусі
14 травня 2025, 11:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »