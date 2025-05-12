САП і НАБУ пояснили, чому не коментують обшуки у посадовців Нацгвардії

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національним антикорупційним агентством не коментуватимуть процес і результати слідчих дій у кримінальних провадженнях щодо посадовців Національної гвардії

Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews.

Правоохоронні органи підкреслюють, що не коментують хід та результати розслідувань доти, доки не буде зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру.

Наразі жодній особі в рамках відповідних кримінальних проваджень підозру не вручено.

У НАБУ і САП зазначають, що факт проведення слідчих дій не є підтвердженням вини будь-кого.

"Слідчі дії насамперед означають перевірку версій і спрямовані на збір доказів, які можуть підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину або причетності конкретних осіб", – наголосили в САП.

І додали, що всі офіційні повідомлення про результати розслідування з'являтимуться виключно через офіційні канали комунікації антикорупційних органів.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ повідомило про відсторонення шістьох посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Раніше низка ЗМІ повідомила про обшуки у посадовців Нацгвардії, що тривали два дні.