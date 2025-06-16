Зеленский подал в Раду кандидатуру нового генпрокурора
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление назначения Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины
Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook, передает RegioNews.
"В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора", - написал спикер.
Он добавил, что Верховная Рада рассмотрит представление на одном из ближайших пленарных заседаний.
Кто такой Руслан Кравченко
Руслану Кравченко 35 лет, он родом из Северодонецка Луганской области.
В 2024 году возглавил Государственную налоговую службу. С 2023 по 2024 год, был председателем Киевской областной военной администрации.
Ранее с 2021 года возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру.
Как известно, исполняющим обязанности Генерального прокурора Украины является Алексей Хоменко. Он занимает эту должность с 31 октября 2024 года, после отставки Андрея Костина.
Костин занимал должность Генерального прокурора с 28 июля 2022 года по 31 октября 2024 года, согласно официальным источникам. Его отставка была связана с расследованием злоупотреблений в системе органов прокуратуры, в частности, по незаконному получению статуса инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой области.