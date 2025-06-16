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16 июня 2025, 11:37

Зеленский подал в Раду кандидатуру нового генпрокурора

16 июня 2025, 11:37
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фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление назначения Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook, передает RegioNews.

"В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора", - написал спикер.

Он добавил, что Верховная Рада рассмотрит представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Кто такой Руслан Кравченко

Руслану Кравченко 35 лет, он родом из Северодонецка Луганской области.

В 2024 году возглавил Государственную налоговую службу. С 2023 по 2024 год, был председателем Киевской областной военной администрации.

Ранее с 2021 года возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру.

Как известно, исполняющим обязанности Генерального прокурора Украины является Алексей Хоменко. Он занимает эту должность с 31 октября 2024 года, после отставки Андрея Костина.

Костин занимал должность Генерального прокурора с 28 июля 2022 года по 31 октября 2024 года, согласно официальным источникам. Его отставка была связана с расследованием злоупотреблений в системе органов прокуратуры, в частности, по незаконному получению статуса инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой области.

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