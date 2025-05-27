У Києві нові очільники районів: кого призначили на посади

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посилання на розпорядження, опубліковані на сайті Офісу Президента.

Хто та які РДА очолив:

Шевченківська РДА – Сазанович Олександр Романович. Соломʼянська РДА – Мовенко Сергій Олександрович. Святошинська РДА – Зантарая Георгій Малхазович. Подільська РДА – Наконечний Володимир Михайлович. Дніпровська РДА – Паладій Андрій Миколайович. Голосіївська РДА – Дунаєвська Софія Анатоліївна. Деснянська РДА – Бахматов Максим Ісанович. Дарницька РДА – Ковтунов Олександр Володимирович.

Водночас на своїх посадах залишаються:

Оболонський район – Кирило Фесик.

Печерський район – Наталія Кондрашова.

Як відомо, Кабмін погодив призначення нових голів районних адміністрацій ще у квітні. Про саме рішення говорили ще з січня цього року.

Нагадаємо, у квітні столична міськрада ухвалила рішення, яким дозволила Київській міській державній адміністрації в умовах воєнного стану вирішувати нагальні проблеми міста шляхом видання своїх розпоряджень.

Читайте також: Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?