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27 травня 2025, 08:01

У Києві нові очільники районів: кого призначили на посади

27 травня 2025, 08:01
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив 8 нових голів районних державних адміністрацій Києва

Про це повідомляє RegioNews із посилання на розпорядження, опубліковані на сайті Офісу Президента.

Хто та які РДА очолив:

  1. Шевченківська РДА – Сазанович Олександр Романович.
  2. Соломʼянська РДА – Мовенко Сергій Олександрович.
  3. Святошинська РДА – Зантарая Георгій Малхазович.
  4. Подільська РДА – Наконечний Володимир Михайлович.
  5. Дніпровська РДА – Паладій Андрій Миколайович.
  6. Голосіївська РДА – Дунаєвська Софія Анатоліївна.
  7. Деснянська РДА – Бахматов Максим Ісанович.
  8. Дарницька РДА – Ковтунов Олександр Володимирович.

Водночас на своїх посадах залишаються:

  • Оболонський район – Кирило Фесик.
  • Печерський район – Наталія Кондрашова.

Як відомо, Кабмін погодив призначення нових голів районних адміністрацій ще у квітні. Про саме рішення говорили ще з січня цього року.

Нагадаємо, у квітні столична міськрада ухвалила рішення, яким дозволила Київській міській державній адміністрації в умовах воєнного стану вирішувати нагальні проблеми міста шляхом видання своїх розпоряджень.

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