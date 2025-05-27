У Києві нові очільники районів: кого призначили на посади
Президент України Володимир Зеленський призначив 8 нових голів районних державних адміністрацій Києва
Про це повідомляє RegioNews із посилання на розпорядження, опубліковані на сайті Офісу Президента.
Хто та які РДА очолив:
- Шевченківська РДА – Сазанович Олександр Романович.
- Соломʼянська РДА – Мовенко Сергій Олександрович.
- Святошинська РДА – Зантарая Георгій Малхазович.
- Подільська РДА – Наконечний Володимир Михайлович.
- Дніпровська РДА – Паладій Андрій Миколайович.
- Голосіївська РДА – Дунаєвська Софія Анатоліївна.
- Деснянська РДА – Бахматов Максим Ісанович.
- Дарницька РДА – Ковтунов Олександр Володимирович.
Водночас на своїх посадах залишаються:
- Оболонський район – Кирило Фесик.
- Печерський район – Наталія Кондрашова.
Як відомо, Кабмін погодив призначення нових голів районних адміністрацій ще у квітні. Про саме рішення говорили ще з січня цього року.
Нагадаємо, у квітні столична міськрада ухвалила рішення, яким дозволила Київській міській державній адміністрації в умовах воєнного стану вирішувати нагальні проблеми міста шляхом видання своїх розпоряджень.
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