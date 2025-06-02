Ще один нардеп покинув фракцію "Слуга народу"

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Як передає RegioNews, про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

"Тільки що регламентний комітет ВР на своєму засіданні погодив заяву на складання повноважень слуги Анни Колісник", - йдеться у повідомленні.

У березні 2021 року Колісник стала фігуранткою скандалу, коли у телефонній переписці під час позачергового засідання Верховної Ради написала, що "треба звалювати з цієї країни". Згодом депутатка говорила, що мала на увазі відпочинок за кордоном.

Нагадаємо, у віці 48 років помер народний депутат зі "Слуги народу".