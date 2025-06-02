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02 червня 2025, 12:51

Ще один нардеп покинув фракцію "Слуга народу"

02 червня 2025, 12:51
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фото: ілюстративне
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Народна депутатка Анна Колісник з фракції "Слуга народу" складає депутатський мандат. Заяву Колісник уже розглянув Регламентний комітет ВРУ

Як передає RegioNews, про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

"Тільки що регламентний комітет ВР на своєму засіданні погодив заяву на складання повноважень слуги Анни Колісник", - йдеться у повідомленні.

У березні 2021 року Колісник стала фігуранткою скандалу, коли у телефонній переписці під час позачергового засідання Верховної Ради написала, що "треба звалювати з цієї країни". Згодом депутатка говорила, що мала на увазі відпочинок за кордоном.

Нагадаємо, у віці 48 років помер народний депутат зі "Слуги народу".

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