Олексій Олійник, фото: прокуратура

П’ятдесят прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему Слуги народу Крупи у МСЕК та Пенсійному фонді

Про це повідомив редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, передає RegioNews.

"Ця кримінальна драма шокує глибиною беспределу та безкарності влади. Затримання 5 жовтня Тетяни Крупи – депутата партії Слуга народу, головної лікарки Хмельницької медико-соціальноі експертизи, яка за хабарі масово оформляла свідоцтва про інвалідність, та її сина Олександра Крупи, начальника Пенсійного фонду Хмельницької області, які зберігали вдома у готівці та за кордоном у Австрії, Польщі, Туреччині та Іспанії понад 10 мільйонів доларів, та володіють трьома десятками будинків в Україні та Європі, викликала основне питання – так хто ж дозволяв Тетяні Крупі діяти на одній посаді безперервно 16 років?", – написав Юрій Бутусов.

За його словами, обставини справи, які стали відомі Цензор.Нет, показують, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, яку створила "Слуга народу" Тетяна Крупа, оскільки були співучасниками корупційних схем.

"Більшість громадян, які принесли хабарі останнім часом – жінки. Суть схеми в тому, що при наявності жінки-інваліда її чоловік оформлює собі догляд за інвалідом і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. І статистика ухилянтів приховується, бо нікому не кинеться в очі, що інвалідність оформлюють жінки. Корупція стала інструментом антидержавних дій в області - для зриву мобілізації. Але чому корупційні схеми були викриті не місцевими правоохоронцями, а ДБР?" - пише Юрій Бутусов.

Як пояснив він, виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували.

"Давайте подивимось на орган, який відповідає за захист закону та представляє державні інтереси – обласну прокуратуру Хмельницької області.

Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи - згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т.Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи, - написав Бутусов.

Список прокурорів-інвалідів з Хмельницької прокуратури, який не є остаточним:

1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;

2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;

3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;

4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;

5. Ромась Сергій Іванович, начальник відділу прокуратури області;

6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;

7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;

8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;

9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;

10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;

11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;

12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;

13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;

14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;

15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;

16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;

17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;

18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;

19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;

20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;

21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;

22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;

23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;

24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;

25. Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;

26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;

27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;

28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;

27. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;

28. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;

29. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;

30. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;

31. Бандура Борис Борисович;

32. Зубик Юрій Михайлович;

33. Арсенюк Віктор Миколайович;

34. Лисюк Іван Вікторович;

35. Заремба Олександр Іванович;

36. Поліщук Михайло Анатолійович;

37. Благовісний Андрій Станіславович;

38. Вітюк Євген Олександрович;

39. Боднарук Тетяна Євгенівна;

40. Скринник Максим Вадимович;

41. Лютак Богдан Васильович;

42. Кушнір Дмитро Володимирович;

43. Гучинська Ірина Миколаївна;

44. Туз Юрій Антонович;

45. Васильєва Любов Володимирівна;

46. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;

47. Пітель Марина Василівна;

48. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;

49. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури;

50. Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури.

За даними Бутусова, з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, і його дружина також не оформила пенсію. Натомість подружжя обласного прокурора Олійника отримало 2,5 мільйони гривень з грошей пенсіонерів. Першим пенсію о 2017-му у віці 37 років оформив Олексій Олійник, тоді він, простий прокурор, отримав вперше 34 397 гривень. А у 2023-му Олійник, прокурор області, отримав вже 251 260 гривень.

"Чим пояснити таке зростання пенсії? Може прокурор отримав якусь додаткову інвалідність через сумлінне виконання службових обов'язків у кабінеті? Також отримує аналогічну з чоловіком підвищену пенсію дружина - прокурор Ірина Олександрівна Олійник. Очевидно, що чим вище посада на Хмельниччині, тим більше зростає ступінь інвалідності та тим більше грошей платив знайомим керівникам із кишені пенсіонерів голова Пенсійного фонду Крупа, - припускає Юрій Бутусов.

На думку редактора, працівники прокуратури оформляли інвалідність не задля пенсії, оскільки вони і так заможні люди. Однак згідно з законодавством про працю, особи з інвалідністю мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити.

"Наявність дружини-інваліди – додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі "своєї" області, де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну. Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю. Масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами", - пише Бутусов.

За його підрахунками, за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені нами 50 прокурорів-інвалідів від платників податків, це становить як мінімум 54,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, що обіймає керівну посаду у обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

5 жовтня їй оголосили підозру, а 7 жовтня - взяли під варту. Повідомлялося, що начальниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа оформила інвалідність всім чоловікам своєї родини. Їх не мають права мобілізувати, вони можуть спокійно виїжджати за кордон.

Пізніше стало відомо, що у керівниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли майже $600 тис. на банківських рахунках за кордоном.