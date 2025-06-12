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12 червня 2025, 08:12

Росія відвела стратегічні ракетоносці Ту-160 подалі від України, – The Telegraph

12 червня 2025, 08:12
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фото: The Telegraph
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Після успішних ударів українських дронів по російських авіабазах Кремль перекинув частину своєї найціннішої авіації на тисячі кілометрів від лінії фронту.

Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на супутникові знімки, передає RegioNews.

Зокрема, два стратегічні бомбардувальники Ту-160, здатні нести ядерну зброю, перемістили на віддалену базу Анадир на Чукотці — приблизно за 660 км від Аляски й понад 6400 км від України.

"За супутниковими знімками видно, що дістатися до цього аеродрому можна лише повітрям або морем. Авіабазу збудували ще в часи холодної війни для захисту від можливих ударів зі сторони США", – пише видання.

За оцінками фахівців, Росія має лише 16 літаків Ту-160. Кожен із них коштує близько 500 млн доларів — для порівняння, вартість американського B-52 становить близько 94 млн доларів.

Старший науковий співробітник з авіації Королівського інституту об'єднаних збройних сил професор Джастін Бронк зазначає, що супутникові знімки бази в Анадирі можуть свідчити про прагнення Кремля мінімізувати ризики подальших атак дронів.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України здійснила безпрецедентну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу Росії, де дислокується стратегічна авіація ворога.

Під час операції, що отримала кодову назву "Павутина", було знищено 41 літак, серед яких – важливі стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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