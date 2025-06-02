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02 червня 2025, 13:17

Спецоперація СБУ в тилу РФ: усі подробиці від Малюка

02 червня 2025, 13:17
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фото: СБУ
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Служба безпеки України здійснила безпрецедентну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу Росії, де дислокується стратегічна авіація ворога

Про це повідомив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, передає RegioNews.

Під час операції, що отримала кодову назву "Павутина", було знищено 41 літак, серед яких – важливі стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Вартість ураженої авіації експерти оцінюють у понад 7 мільярдів доларів США.

"Знищення ворожих бомбардувальників — це завдання, яке поставив перед нами Президент України Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки", — зазначив Малюк.

Операція проходила одночасно на чотирьох ключових аеродромах РФ: "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Завдяки ретельній підготовці та використанню інноваційних технологій, включно з FPV-дронами, було досягнуто нищівного результату — уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних базах ворога.

За словами Василя Малюка, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревёяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

"Це був не просто удар по ворожій авіації, а потужний ляпас по могутності й терористичній сутності росії", — наголосив голова СБУ.

Він подякував усім співробітникам СБУ, які брали участь у спецоперації, та пообіцяв, що удари по ворожих військових об'єктах триватимуть доти, доки РФ не припинить ракетні та безпілотні обстріли мирних українських міст.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", в результаті якої на низці російських аеродромів палали транспортні літаки та стратегічні бомбардувальники. Повідомлялося про ураження понад 40 літаків.

Згодом СБУ оприлюднила подробиці спецоперації.

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