07:20  11 червня
На Полтавщині чоловіка вбило електрострумом
06:10  11 червня
Сили оборони отримали нові бронеавтомобілі класу MRAP
05:05  11 червня
У Черкасах під час купання в Дніпрі потонув підліток
UA | RU
UA | RU
11 червня 2025, 09:51

Втрати ворога - $7 млрд дол США: СБУ показала кадри операції "Павутина"

11 червня 2025, 09:51
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України оприлюднила відео масштабної спецоперації «Павутина», під час якої вдалося уразити 41 російський військовий літак на чотирьох аеродромах ворога

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Спецоперація відбулася у глибокому тилу російських військ.

За даними силовиків, у ході цього масштабного удару вдалося вразити одразу 41 військовий літак на чотирьох аеродромах. У відео можна побачити, як поетапно готувалася та проводилася ця операція.

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що українські спецслужби готові діяти у тих точках, де противник вважає себе в безпеці. За його словами, ворога чекають нові удари, не менш болючі, ніж під час "Павутини". Малюк підкреслив, що цілі, по яких працювали українські дрони, були військовими, а отже – цілком законними з точки зору міжнародного права.

Як з’ясувалося, підготовка до удару була тривалою та ретельно прихованою. Українські спецслужби спершу відправили до Росії FPV-дрони, а потім – модульні дерев’яні будиночки. У цих будиночках дрони заховали, а вже на території ворога підняли їх у повітря для удару по визначених об’єктах.

За оцінками СБУ, загальна вартість втраченої техніки сягає понад 7 мільярдів доларів США. Серед знищених літаків – стратегічні бомбардувальники типу "Ту-95", "Ту-160", "Ту-22", а також розвідувальний "А-50" і транспортні "Ан-12" та "Іл-78". Операція "Павутина" стала відповіддю на російські атаки проти цивільної інфраструктури та мирного населення України.

Раніше повідомлялося про ризик для урядових будівель: Путін ще не помстився за спецоперацію "Павутина" - Reuters.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
спецоперація РФ Росія атака літаки
Обстріл Харкова: кількість загиблих і постраждалих зросла
11 червня 2025, 09:30
Вночі ППО приземлила майже 50 російських "шахедів" та дронів-імітаторів
11 червня 2025, 08:15
РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: пошкоджена інфраструктура
11 червня 2025, 07:35
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
У Львові скутер збив літню жінку: її госпіталізували
11 червня 2025, 10:37
Російські війська обстріляли автомобіль у передмісті Херсона: є постраждалі
11 червня 2025, 10:25
Обстріли на Сумщині: за добу – удари КАБами, дронами та понад 70 атак
11 червня 2025, 10:19
Росія обіцяє "мир" і одночасно готується до затяжної війни — WSJ
11 червня 2025, 10:19
Паломницю з Дніпра, яка виправдовувала агресію РФ, відправлять у в'язницю
11 червня 2025, 09:41
Обстріл Харкова: кількість загиблих і постраждалих зросла
11 червня 2025, 09:30
Доставка з Китаю в Україну за лічені хвилини: як це працюватиме
11 червня 2025, 09:29
Два райони Дніпропетровщини потерпали від обстрілів: в ОВА показали наслідки
11 червня 2025, 09:16
Росія масштабує терор тилової України: чому Путін замінив авіацію "Шахедами"
11 червня 2025, 09:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »