Служба безпеки України оприлюднила відео масштабної спецоперації «Павутина», під час якої вдалося уразити 41 російський військовий літак на чотирьох аеродромах ворога

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Спецоперація відбулася у глибокому тилу російських військ.

За даними силовиків, у ході цього масштабного удару вдалося вразити одразу 41 військовий літак на чотирьох аеродромах. У відео можна побачити, як поетапно готувалася та проводилася ця операція.

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що українські спецслужби готові діяти у тих точках, де противник вважає себе в безпеці. За його словами, ворога чекають нові удари, не менш болючі, ніж під час "Павутини". Малюк підкреслив, що цілі, по яких працювали українські дрони, були військовими, а отже – цілком законними з точки зору міжнародного права.

Як з’ясувалося, підготовка до удару була тривалою та ретельно прихованою. Українські спецслужби спершу відправили до Росії FPV-дрони, а потім – модульні дерев’яні будиночки. У цих будиночках дрони заховали, а вже на території ворога підняли їх у повітря для удару по визначених об’єктах.

За оцінками СБУ, загальна вартість втраченої техніки сягає понад 7 мільярдів доларів США. Серед знищених літаків – стратегічні бомбардувальники типу "Ту-95", "Ту-160", "Ту-22", а також розвідувальний "А-50" і транспортні "Ан-12" та "Іл-78". Операція "Павутина" стала відповіддю на російські атаки проти цивільної інфраструктури та мирного населення України.

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