Россия отвела стратегические ракетоносцы Ту-160 подальше от Украины, – The Telegraph

фото: The Telegraph

После успешных ударов украинских дронов по российским авиабазам Кремль опрокинул часть своей самой ценной авиации на тысячи километров от линии фронта

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки, передает RegioNews.

В частности, два стратегических бомбардировщика Ту-160, способных нести ядерное оружие, переместили на отдаленную базу Анадырь на Чукотке — примерно в 660 км от Аляски и более 6400 км от Украины.

"По спутниковым снимкам видно, что добраться до этого аэродрома можно только по воздуху или по морю. Авиабазу построили еще во времена холодной войны для защиты от возможных ударов со стороны США", – пишет издание.

По оценкам специалистов, у России только 16 самолетов Ту-160. Каждый из них стоит около 500 млн. долларов — для сравнения, стоимость американского B-52 составляет около 94 млн. долларов.

Старший научный сотрудник из авиации Королевского института объединенных вооруженных сил профессор Джастин Бронк отмечает, что спутниковые снимки базы в Анадыре могут свидетельствовать о стремлении Кремля минимизировать риски дальнейших атак дронов.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в глубоком тылу России, где дислоцируется стратегическая авиация врага.

В ходе операции, получившей кодовое название "Паутина", был уничтожен 41 самолет, среди которых важные стратегические бомбардировщики А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Читайте также: Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире