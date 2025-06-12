Зеленський назвав головну різницю між Україною і Росією
Ставлення України до своїх громадян кардинально відрізняється від російського
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Bild, передає RegioNews.
Він укотре наголосив на важливості підтримки України західними партнерами, адже "чим більшою є підтримка, тим менше українців загинуть".
"Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей, як росіяни", - заявив Володимир Зеленський.
Він також закликав президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Кремля.
Раніше Трамп зробив гучну заяву про війну між Україною та РФ.
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