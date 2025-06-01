Вражено понад 40 літаків: російські аеродроми палають внаслідок унікальної спецоперації СБУ
Служба безпеки України проводить операцію по ураженню ворожої авіації на території РФ. З'явились нові кадри ударів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
На відео видно безпосередньо момент атаки українських дронів на російські літаки.
Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, якою особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше 40 ворожих літаків.
Як повідомлялось, у ніч на 1 червня Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні.
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