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Війна між Україною та Росією - це війна дронів, які є потужною та сучасною зброєю

Про президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Pod Force One, передає RegioNews.

За словами американського лідера, дрони - це зброя вибору.

"Якщо подивитися на війну, цю жахливу війну України з Росією, яку ми намагаємося зупинити, то це все війна з використанням дронів. Це дивовижно", - сказав Трамп.

На його думку, хороші дрони - це справжня зброя для війни, які здатні замінити багато інших видів зброї, навіть літаки.

Раніше Трамп заявив, що розмовляв з російським диктатором Путіним і що той хоче помститися за атаку по аеродромах.