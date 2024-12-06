Закупки боєприпасів: посадовці брешуть і збираються розпиляти $500 млн через польську конторку, яка вже кидала ЗСУ

Вам брешуть, що Агенція оборонних закупівель (АОЗ) не використала мільярдо-більйони, і саме тому 23 млрд з них передали прикордонникам для закупки боєприпасів

Вам брешуть, що Агенція оборонних закупівель (АОЗ) не використала мільярдо-більйони, і саме тому 23 млрд з них передали прикордонникам для закупки боєприпасів

фото: Ministry of Defence

Так брешуть ті посадовці, які збираються розпиляти ці $500 млн через польську конторку, яка раніше вже кидала ЗСУ з поставками зброї.

Отже, офіційні факти станом на зараз:

1) З виділених для АОЗ на цей рік 307 млрд грн Безрукова уклала контракти на 283 млрд грн. Це 92% від наданого їй бюджету. З них 100 млрд Агенція отримала у вересні – два місяці тому. І все одно встигла провести роботу і укласти частину контрактів.

2) Залишилося 23,8 млрд грн, контракти на які вже були ГОТОВІ (!), про що в Мінобороні добре знали (бо брали участь у їх підготовці). Спроможність виробників – перевірено, готові боєприпаси – проінспектовано (частину імпортних ліцензій – видано). АОЗ чекав решту ліцензій, щоб витратити залишок коштів.

Але ці 23 млрд за поданням міністра оборони забирають з більш надійних контрактів у власної агенції та віддають прикордонникам для зливу "польським” кидалам.

Важливо. Згадані в п.2 контракти АОЗ передбачали сплату авансу НЕ більше 50%. На відміну від контракту "прикордонників” на 23 млрд грн, 100% яких авансом хочуть злити "полякам”.

Більше смачних деталей в офіційній позиції Агенції збройних закупівель.

На відміну від тилових пацюків, які пищать позаочі і заливають грошима анонімні ТГ-канали, Марина Безрукова (директор АОЗ) комунікує 1) офіційно, 2) публічно.

Окремо ми розберемося, контракти на ЯКІ саме боєприпаси тилові пацюки зірвали заради тупої наживи на житті військових, бо АОЗ пише, що вони були "критичних номенклатур”