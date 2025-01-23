Посадовці лікарні у Львові отримали підозри за мільйонні збитки на закупівлях

фото: поліція

Правоохоронці на Львівщині повідомили про підозру групі службовців медичного центру. Їх підозрюють з закупівлі товарів зі збитками для бюджету в 1,7 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Підозру оголошено двом працівникам одного з лікувально-діагностичних центрів Львова - головній медичній сестрі та уповноваженій особі з публічних закупівель - та представникові підрядної організації.

За даними слідства, підозрювані забезпечили перемогу певного підрядника в тендері, а той поставив товари за завищеними цінами.

"Попри це, головна медсестра закладу підписала усі документи під час постачання продукції, а підрядник отримав на свої рахунки гроші. У наслідок протиправних дій сума завданих збитків становила майже 1,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Працівникам лікарні оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, а представникові підрядної організації - у пособництві в заволодінні чужим майном. Наразі підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави. Службовців медзакладу відсторонили від займаних посад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА. Посадовець закупив неякісний одяг для бійців на понад 21 млн грн. Обвинувальний акт направили до суду.