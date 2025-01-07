Умєров призначив Кубракова своїм радником: якими питаннями він опікуватиметься

фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Про це очільник Міноборони повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що досвід Олександра Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" допоможе вдосконалити системи постачання та логістики у Збройних силах України.

"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності", – прокоментував своє рішення Рустем Умєров.

Сам Олександр Кубраков заявив, що підтримка фронту та військових – була і залишається для нього найвищим пріоритетом, незалежно від посади та місця роботи.

"Відсьогодні офіційно співпрацюватиму з Міністерством оборони України в якості радника Міністра Рустема Умєрова на громадських засадах. Впевнений, що набуті за останні ці роки знання та практичний досвід роботи в галузі працюватимуть на користь Сил Оборони України та наближатимуть справедливий мир для нашої країни", – додав новопризначений радник міністр оборони.

Нагадаємо на засіданні 9 травня Верховна Рада звільнила міністра Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Раніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що звільнення Кубракова вдарить по довірі Заходу до України.