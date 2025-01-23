Чи можуть мобілізувати студентів і викладачів під час канікул: роз'яснення МОН і Міноборони

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Після набуття чинності постанови Кабміну про порядок відстрочки від призову в українському суспільстві виникло занепокоєння, що цей документ змінить порядок мобілізації студентів і викладачів. Зокрема, що тепер нібито викладачі і студенти втратять відстрочку від мобілізації під час канікул

Про це заявив народний депутат Роман Грищук , передає RegioNews.

Він зазначив, що у згаданій постанові, яка набула чинності 16 січня, два абзаци суперечать закон про мобілізацію. Він наголосив, що вони можуть викликати "неоднозначне трактування".

Грищук пояснив: згідно з документом відстрочка надається до кінця навчального року, тобто до травня-червня. А це, на його думку, означає, вона може не діяти на канікулах.

Згодом депутат розповів, що звернення щодо цього скерували у Кабмін, і там пообіцяли внести відповідні зміни у постанову.

На заяву нардепа відреагував очільник МОН Оксен Лісовий . Він запевнив, що мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку за законом, не передбачається. Також він наголосив, що щодо цього немає обговорень на урядовому рівні.

Міністерство оборони пояснило , що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Там пояснили, що зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на заклики стосовно зменшення мобілізаційного віку, які надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів.

Зеленський підкреслив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.