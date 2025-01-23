04:00  23 січня
На Київщині вночі викрали однорічну дитину через вигаданий борг в 200 тисяч доларів
01:15  23 січня
Аварія на підстанції шахти: на Дніпропетровщині під землею застрягли 135 гірників
06:52  23 січня
Тиск на бізнес: на Харківщині посадовиця податкової "заробляла" на підприємцях регіону
UA | RU
UA | RU
23 січня 2025, 19:48

Чи можуть мобілізувати студентів і викладачів під час канікул: роз'яснення МОН і Міноборони

23 січня 2025, 19:48
Читайте также на русском языке
фото: hpk.edu.ua
Читайте также
на русском языке

Після набуття чинності постанови Кабміну про порядок відстрочки від призову в українському суспільстві виникло занепокоєння, що цей документ змінить порядок мобілізації студентів і викладачів. Зокрема, що тепер нібито викладачі і студенти втратять відстрочку від мобілізації під час канікул

Про це заявив народний депутат Роман Грищук, передає RegioNews.

Він зазначив, що у згаданій постанові, яка набула чинності 16 січня, два абзаци суперечать закон про мобілізацію. Він наголосив, що вони можуть викликати "неоднозначне трактування".

Грищук пояснив: згідно з документом відстрочка надається до кінця навчального року, тобто до травня-червня. А це, на його думку, означає, вона може не діяти на канікулах.

Згодом депутат розповів, що звернення щодо цього скерували у Кабмін, і там пообіцяли внести відповідні зміни у постанову.

На заяву нардепа відреагував очільник МОН Оксен Лісовий. Він запевнив, що мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку за законом, не передбачається. Також він наголосив, що щодо цього немає обговорень на урядовому рівні.

Міністерство оборони пояснило, що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Там пояснили, що зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на заклики стосовно зменшення мобілізаційного віку, які надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів.

Зеленський підкреслив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.

Міноборони студент Міносвіти відтермінування мобілізація
У "Резерв+" запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК, – Міноборони
23 січня 2025, 16:54
Відстрочки для студентів та аспірантів через "Резерв+" знову доступні, – Черногоренко
21 січня 2025, 17:58
"Обмежено придатним" для проходження ВЛК наразі потрібне направлення з ТЦК, – Міноборони
20 січня 2025, 14:32
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Чоловік депутатки Кормишкіної отримав підозру у справі про "позичені" 20 млн гривень
23 січня 2025, 20:04
На Волині затримали поліцейського, який вимагав у підприємця 50 тис. грн "відкату"
23 січня 2025, 19:28
Будували дачу начальнику замість служби: у Дніпрі постануть перед судом семеро поліцейських
23 січня 2025, 19:07
Посадовці лікарні у Львові отримали підозри за мільйонні збитки на закупівлях
23 січня 2025, 18:51
СБУ викрила 10 торговців "трофейною" зброєю: серед затриманих є військові
23 січня 2025, 18:26
Київрада готує приватизацію Житнього ринку: зареєстровано проєкт
23 січня 2025, 18:03
Головний страх Путіна: чому ультиматум Трампа викликав паніку в Кремлі
23 січня 2025, 17:56
У Полтаві хлопець стрибнув з висоти у торговому центрі
23 січня 2025, 17:47
Суд арештував експосадовця Міноборони, через якого на фронт відправили непридатні кулемети на майже 200 млн гривень
23 січня 2025, 17:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »